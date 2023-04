Yalçın; “Acımız kadar gücümüz var”

Başkan Yalçın, bölgede yapılan çalışmalardan övgüyle bahsederek, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Bizim yüzümüzü ağarttınız. Allah sizden razı olsun, bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra, meclis üyeleri ve eşleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Burada konuşan Başkan Yalçın, sözlerine “Kendi acısını hissedene canlı, başkasının acısını hissedene insan denir” diyerek başlarken, “Depremler milletimizi yeniden bir araya getirdi. Yabancı bir gazeteci ‘Türkler çıldırmış gibiydi. Sanki TIR'ların freni boşalmıştı' diyor. Bizi ifade eden bu sözün bir de kurumsal tarafı var. Sizlere güvenerek göz dolduran çalışmalara imza attık.” şeklinde konuştu.

“TALAS'I DEPEM BÖLGESİNE TAŞIDIK”

Depremin ilk saatlerinde bölgeye başlatılan yardım çalışmalarını anlatan Başkan Yalçın, “Hemen 3 mobil mutfağı yapıp gönderdik. Sonra hepimiz oraya seferber olduk. Talas Belediyesi olarak önce Onikişubat'ta sonra Elbistan'da hâsılı bölgede çok güzel işler yaptık. Gönül gücüyle çalıştınız. Günlerce medyada Talas Kent Yaşam Alanı gösterildi. Orada Hatay'da, Osmaniye'de, Kahramanmaraş'ın içinde her yerde arkadaşlarımız arama kurtarmadan mobil mutfağa enkaz kaldırmadan imara kadar her alanda çalıştı. Belediyemizden bölgeye 77 TIR dolusu malzeme gönderildi. Öyle bir yaşam alanı yapıldı ki istenmemesine rağmen kütüphane, mescid, sınıf, sosyal alanlarının yanı sıra 22 dükkan ve 52 ofisten oluşan 213 konteynerden oluşan yaşam alanı kurduk. Çarşafından ayakkabı rafına kadar her şeyi düşünüldü.” diye konuştu.

“TALAS'IN ZEMİNİ SAĞLAM”

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Yalçın, “Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Acımız büyük evet ancak acımız kadar gücümüz var diyoruz. Bu depremlerden sonra muhtemel afetlere karşı çalışmalara başladık. Çok şükür Talasımızın zemini sağlam. Talas'ta ağır hasarlı bina yok, orta hasarlı bir tane eski bina var. 200 küsur de az hasarlı var. Bunlar da boya, kartonpiyer dökülmeleri gibi işler.” ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Başkan Yalçın, personelin çalışmalarından övgüyle bahsederken, bu çalışmalara oy birliği ile tam destek veren Talas Belediye Meclisi üyelerine de teşekkür etti.

Daha sonra söz alan meclis grup başkanvekillerinden Ragıp Dost, Yüksel Sungur ve Paşa Önal da gece gündüz yağmur ve soğuk demeden emeğini esirgemeyen çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve meclis üyelerince deprem bölgesinde her alanda görev yapan 212 personele teşekkür plaketi verildi.