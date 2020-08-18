Yalçın Başkan en başarılı 3. başkan

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette İç Anadolu Bölgesi'nin en başarılı 3. başkanı oldu.

1-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 23 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette “En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları” araştırması yapıldı.

Araştırma sonucunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, % 58,4 ile İç Anadolu Bölgesi'nin en başarılı 3. belediye başkanı oldu.

Başkan Yalçın, yurt genelinde de önemli bir başarıya imza atarak 18. sırada yer aldı.