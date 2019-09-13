Yalçın: “Şehir İle Kırsal Arasındaki Farkı Kapatmak İçin Çalışıyoruz”

Talas Belediyesi tarafından “Belediye Mahallemizde” organizasyonuyla gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerde tespit edilen ihtiyaçların aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Sakaltutan Mahallesi'nde yapıldı. Burada düzenlenen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Şehir merkezi ile kırsal kesim arasındaki kalite farkını en aza indirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve ilçe protokolü ile mahalle sakinlerinin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahallenin daha önceden tespit edilen bütün ihtiyaçlarını bir plan dâhilinde üç gün süreyle tamamlayacaklarını söyledi.

45 araç, 90 personel 3 gün çalışacak

Başkan Yalçın, Belediye Mahallemizde Projesinin önemine dikkat çekerek, “Talas Belediyemizin ve Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) olarak hepimiz birden köylerimizde çalışma başlattık. Bütün amacımız Sakaltutan'ın en temel ihtiyaçlarını bu 3 günlük sürede gidermek. Bunu yaparken de temel amacımız, şehir merkezi ile kırsal kesim arasındaki kalite farkını en aza indirmek. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar Genel Sekreterlik yaptım ve buralara çok defa geldim. Şimdi de Talas Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. Seçimlerde Sakaltutan bize çok destek verdi, buradan çok oy aldık. Bu bize duyulan güvenin göstergesi. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağız. Cenabı Allah hizmetlerimizi daim eylesin” diye konuştu.

3 günlük iş programı kapsamında yapılacak çalışmaları da sıralayan Başkan Yalçın, yoldan park-bahçeye, sosyal tesisten okulun ihtiyaçlarına kadar birçok alanda hizmet üreteceklerini ifade ederek, “Sakaltutan'ın arazi yollarını düzenleyeceğiz diğer bozuk yollarla birlikte. Ayrıca göletin temizliği, okulumuzun ihtiyaçları, sosyal tesisin bakımı, parkın bakım ve temizliği, mezarlığın bakımı, caminin genel temizliği, ahır gübrelerinin kaldırılması ve çevrede böcek ilaçlaması gibi konular da bu 3 günlük program kapsamında yapacağımız işler arasında. Bunun yanı sıra kanalizasyon rögar kapakları, elektrik hatları ve sokak lambalarının kontrolü de bu kapsamda gözden geçirilecek. Bunun yanı sıra sizlerden gelecek talepleri de burada yine ben ve arkadaşlarım dinleyecek ve onlara da çözüm üreteceğiz” dedi.

“Türkiye'ye örnek çalışma”

Törende konuşan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de Türkiye'ye örnek bir çalışma gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, “4 yıldır burada görev yapıyorum ve sürekli geziyorum. Gittiğim yerlerde notlar alıp çözüm için girişimde bulunuyorum. Sağ olsun Talas Belediyemiz çok güzel bir organizasyon başlattı. Türkiye'ye örnek olan bu organizasyonla köylerimizin ihtiyaçları, tüm birimlerin yoğun çalışmasıyla gideriliyor. Dişe dokunur hizmetler yapılıyor ve Türkiye'de örnek gösterilen bir çalışma oldu. Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle halkı memnun

Başkan Yalçın'ın en önemli projelerinden birisi olan ve büyük takdir gören ‘Belediye Mahallemizde' organizasyonunu değerlendiren mahalle sakinleri de yapılanlardan çok memnun olduklarını belirterek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. “Başkanımızdan çok memnunuz, güzel çalışmalar yapılıyor. Ellerine sağlık, Allah razı olsun” diyen Sakaltutan halkı verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aşure ikramı

Öte yandan konuşmaların ardından törene katılan protokole ve mahalle sakinlerine aşure ikram edildi. Aşure kazanının başına geçen Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın, misafirlere aşure dağıttı.

Aşure ikramının ardından hazır bekleyen iş makinelerinin başına geçen Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın, çalışmalara ilk startı verdi. Sirenler çalarak mahalleye dağılan araçlar gün boyu çalışma yaptı.