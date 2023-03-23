Yalçın'dan işsizlik rakamları değerlendirmesi: “İşsizlikteki azalma Türkiye'nin ekonomik gücünü ortaya koymaktadır”

Başkan Yalçın, “İşsizlikteki azalma Türkiye'nin ekonomik gücünü ortaya koymaktadır. 2022 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen işsizliğin azalma göstermesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

Başkan Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı işgücü istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın, İşsizlik oranının yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleştiğini ve bu rakamın önceki yıla oranla 1,6 puanlık düşüş gösterdiğini belirtti. İstihdam rakamlarındaki yansımaları da değerlendiren Başkan Yalçın, “2022 yılında istihdam oranı yüzde 47.5 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişiye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, “2022 yılında işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizdeki işsizlik oranı da 2022 yılında 3,2 puan azalma göstererek, yüzde 19,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 56,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görülmektedir. Bu rakamlar Türkiye'nin sanayi alt yapısı güçlenmeye devam ettiğinin göstergesidir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen yaşadığımız depremlerin ortaya çıkardığı tüm olumsuzluklara rağmen Hükümetimizin almış olduğu ekonomik önlemler ve açıklanan paketlerle bu rakamların 2023 yılında daha iyi noktalara taşınacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu.

TÜİK verilerine göre 6 milyon 663 bin kişinin sanayi sektöründe çalıştığını kaydeden Başkan Yalçın, “2022 yılında 4 milyon 866 bin kişi tarım sektöründe, 1 milyon 846 bin kişi inşaat sektöründe, 17 milyon 378 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 82 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 520 bin, inşaat sektöründe 69 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 450 bin kişi artmıştır. Sanayi sektöründeki 520 bin kişilik artış ülkemizin sanayisinin gelişmesinin hızlandığının en önemli kanıtıdır. Sanayideki çarkların hızla dönmesiyle üretimimiz, istihdamımız ve ihracatımızdaki artış da sürecektir. Ülkemizin yüksek teknoloji içeren üretiminin artması bakımından yeni adımların atılması da elzemdir. Dünya ile rekabet gücümüzün artması teknolojiye yapılacak yatırımların artmasıyla doğru orantılı olacaktır. Bu fikirde devletimizin sanayicilerimize vereceği teşviklerin artması en büyük beklentimizdir" şeklinde konuştu.