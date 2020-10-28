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Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2352. sokak üzerinde ikamet eden İ.A.'dan (75) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ikamete giren sağlık ekipleri, İ.A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, ikamette inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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