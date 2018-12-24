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“YALNIZIZ” Kayseri'de sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu tiyatro severler için önemli bir oyun sahneye konuldu.

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Peyami Safa'nın "Yalnızız" adlı eseri Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.


Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri “Yalnızız” adlı oyunla devam etti. Hüseyin Sorgun'un tiyatroya uyarlayıp yönettiği oyunun sanat yönetmenliğini Kerem Yılmaz yaptı. Oyunda, Alper Selan, Yiğit Çelebi, Bihter Altay, Sevkan Çelik, Hande Oktan gibi isimler rol aldı.


Oyunda iflas etmiş bir fabrikatör olan Muhsin'in çevresindekiler tarafından terk edilişi ve evine gelen iki hırsız ile yaşadıkları anlatıldı.

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