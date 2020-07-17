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Yamaç paraşütü meraklıları Ali Dağı'ndan uçtu

Kayseri’nin yamaç paraşütü konusunda dünyaya açılan yüzü olan Ali Dağı akşamları, yamaç paraşütü yapan sporcuların akınına uğruyor.

Kayseri'nin yamaç paraşütü konusunda dünyaya açılan yüzü olan Ali Dağı akşamları, yamaç paraşütü yapan sporcuların akınına uğruyor.


Türkiye'deki belli başlı yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Ali Dağı, havaların da müsait olmasıyla birlikte yamaç paraşütü yapan sporcuların akınına uğradı. Talas ilçesinde bulunan ve şehir merkezine 15 dakikalık mesafede olan Ali Dağı'ndan uçan paraşütçüler, iniş alanında da vatandaşlara adeta görsel şölen oluşturuyor.


Yamaç paraşütçülerinin 130 kilometre uçabilmelerine imkan sağlayan Ali Dağı, sporcular 5 bin 400 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

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