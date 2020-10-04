Yamula Baraj Gölünde Denetim Yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Su Ürünleri Kontrol-1 teknesi ile Yamula Baraj Gölü'nde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tadilatı tamamlanan Su Ürünleri Kontrol-1 teknesi ile yapılan denetimlere bizzat katıldı. İl Müdürü Şahin, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin hem gölde hem karada yapıldığını, amatör avcılık yapan vatandaşların tebliğ hükümlerine uygun hareket etmeleri gerektiğini, 'bohcacı' diye tabir edilen kişilere gerekli yaptırımların uygulandığını söyledi.

Mustafa Şahin ayrıca; Yamula Baraj Gölü'nde Su Ürünleri Kooperatifi, Amatör Olta Balıkçılar Derneği, su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmalar ve jandarma ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, "sürdürülebilir balıkçılık" için ortak çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'nin İç Anadolu'daki en önemli balıkçılık kenti olduğunu ve yetiştiricilerin iyi bir sezon geçirmesini temenni ettiğini söyleyen Şahin, burada yetiştirilen somon balıklarının Japonya dahil dünyanın bir çok ülkesine gönderileceğini ifade etti.

Kayseri genelinde son bir haftada jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak 155 denetim gerçekleştirdi ve denetimlerde 85 kişiye idari yaptırım uygulandı.