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Yanan otomobili itfaiye söndürdü

Kayseri’de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi tramvay son durağı yakınlarında seyir halindeki bir araç yanmaya başladı. Sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Yangının neyden çıktığı konusunda soruşturma başlatıldı.

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