Yangın bitti nöbet devam ediyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı sınırlarında çıkan yangın sonrasında, bölgede meydana gelebilecek yeni yangınlara karşı ekipler tarafından nöbet tutuluyor.

Çıkan yangın ilgili kuruluşların, yöre halkının ve hatta alana gelen ziyaretçilerin de özverili çalışmaları sonucu büyük bir felakete dönmeden engellenerek, soğutma çalışmaları da tamamlandı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Kayseri Orman İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri de anlık müdahale için 7/24 nöbet tutmaya devam ederken, kolluk kuvvetleri de herhangi bir olumsuzluk için sürekli olarak devriye geziyor.