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Yangın ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Sokakları didik didik arayan ekipler, yangına rastlamadı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktığı ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ve polis ekipleri, mahallenin sokaklarını didik aradı. Bir süre aramaya devam eden ekipler, yangına rastlamadı.


Yapılan ihbarın asılsız olduğu öğrenilirken, ekipler de normale döndü.

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