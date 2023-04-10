Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, 3 yaşındaki bebek yanarak hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İddiaya göre, oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren anne de yanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 6. katındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından girilen evde 3 yaşındaki Eylül C.'nin cansız bedenine ulaşılırken, anne Ş.C. ağır yaralı olarak ve 11 yaşındaki oğlu H.M.C. de yaralı olarak çıkarıldı. Ağır yaralanan Ş.C. ve oğlu H.M.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldırılırken, Eylül C.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen bebeğin yanan oyuncakları yürek burktu

Yangında feci şekilde hayatını kaybeden Eylül C.'nin yanmış oyuncakları görenlerin yüreğini burktu. Apartman yöneticisi Veysel Uyan, "Sabah saat 8 sularında çıktı yangın. 3 çocuklu bir ailenin evinin yangınıydı. Babası çocuğunu okula götürüyor, 2 çocuk ve anne içerideydi. Çocuğun bir tanesi yangında vefat etti, annesi şu an hastanede, hayati tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.