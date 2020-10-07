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Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri’de bir apartmanın 6.

Kayseri'de bir apartmanın 6. katında çıkan yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Gonca Sokak'ta bir apartmanın 5. katındaki dairede yangın çıktı.


Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının çıktığı binanın 6. katında mahsur kalan çocuklar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.


Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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