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Yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerini arı soktu

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu alanda çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri arıların saldırısına uğradı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu alanda çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri arıların saldırısına uğradı.


Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı mahallesinde arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalışırken arıların saldırısına maruz kaldı. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek yangına müdahale ederken bir itfaiye eri ise onlarca arının saldırısı sonrasında hastaneye kaldırıldı. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.


Yangında binlerce arı telef olurken, söndürülen yangın sonrasında yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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