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Yanlışlıkla verdiği para, haber yapılınca geri döndü

Kayseri’de bir döviz bürosunda çalışan görevlinin dolar yerine yanlışlıkla Euro parası verdiği müşteri, yapılan yanlışlığı haberlerde görünce fazla parayı geri getirdi.

Kayseri'de bir döviz bürosunda çalışan görevlinin dolar yerine yanlışlıkla Euro parası verdiği müşteri, yapılan yanlışlığı haberlerde görünce fazla parayı geri getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir döviz bürosuna giren vatandaş, 5 bin 450 doları bozdurmak istedi. Doları alan görevli, müşteriye 5 bin 450 euro parası ödedi. Parayı alan müşteri döviz bürosundan ayrılırken görevli ise yanlışlıkla dolar yerine euro parası verdiğini fark etti. Olayın ardından yapılan haberlerden yanlış işlem yapıldığını öğrenen vatandaş, bugün gelerek parayı iade etti.


Döviz bürosu çalışanlardan Naci Andaç, “Geçen hafta Pazartesi günü saat 13.:30 gibi bir arkadaştan 5 bin 450 dolar aldım ve Euro ödemesi yaptım. Sağ olsun arkadaşın haberlerden ve vatandaşlardan bilgisi olmuş. Saat 10.30 gibi getirdi ve aradaki kur farkını bıraktı. Duyarlı davranan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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