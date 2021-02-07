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Yapılan yatırımlar sağlık hizmetinin önünü açtı

Kayseri’nin Sarız ilçesine yapılan helikopter pisti, şehir merkezindeki hastaneye sevk konusunda vatandaşları rahatlatıyor.

Kayseri'nin Sarız ilçesine yapılan helikopter pisti, şehir merkezindeki hastaneye sevk konusunda vatandaşları rahatlatıyor.


Kayseri'de şehir merkezine 131 kilometre uzaklıkta bulunan Sarız ilçesine 2020 yılı Ağustos ayında yapılan ve hizmete açılan helikopter pisti, acil durumlarda hasta sevkinde büyük kolaylık sağladı.


Sarız ilçesinde bilinç kaybı bulunan ve İlçe Entegre Hastanesi'nde takibi yapılan 91 yaşındaki Veli A.'nın ileri tetkik ve tedavi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.


Merkezden talep edilen hava ambulansı ile 91 yaşındaki Veli A., kısa sürede şehir merkezine getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlandı.

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