Yaralı Arı Şahin tedavi altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan arı şahini, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken yaralı arı şahini ekipler tarafından teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımı için teslim edildi. Yaralı arı şahini gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine ekipler tarafından teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 7gün 24 saat gelen yaralı yaban hayvan ihbarları değerlendirerek, yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam ediyor.