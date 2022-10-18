Yaralı Arışahini korumaya alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından bulunan yaralı Arışahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

İlçede bulunan ve uçma güçlüğü çeken Arışahin kuşu, Yahyalı Şefliği ekiplerine gerekli tedavi ve bakımı için teslim edildi. Teslim alınan Arışahini ekiplerce, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yer alan Kuş Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine teslim edildi.