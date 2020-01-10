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Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Kayseri’de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Kayseri Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kayseri'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Kayseri Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kayseri merkezinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca, tedavi ettirilmek üzere Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Uçma güçlüğü çeken atmaca tedavi ettirilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime teslim edildi.


Yetkililer, yaralı atmacanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakılacağını bildirdi.

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