Yaralı atmaca ve baykuşa yardım eli

Kayseri'de doğada yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu ve atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu ve Talas ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan atmaca kuşu bakım ve tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uçma güçlüğü çeken kuşlar, milli park ekiplerince Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime teslim edildi.

Teslim edilen kulaklı orman baykuşu ve atmaca kuşları sağlıklarına kavuşmalarının ardından ekiplerce doğal yaşam ortamlarına bırakılacak.