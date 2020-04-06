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Yaralı Balık Kartalı tedavi altına alındı

Bir vatandaş tarafından Kayseri Yamula Barajı’nda yaralı olarak bulunan balık kartalı tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir vatandaş tarafından Kayseri Yamula Barajı'nda yaralı olarak bulunan balık kartalı tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Kanadından ve ayağından yaralı olduğu anlaşılan balık kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli bakım ve tedavisi için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime ulaştırıldı.


Ayağında 2015 tarihine ait halka bulunan balık kartalının yapılan araştırma ile Letonya'da bilimsel çalışmalar için işaretlendiği tespit edilmiştir.


BALIK KARTALI HAKKINDA KISA BİLGİ


Kendine has özgün uçuşu ile bilinen balık kartalı suya avı için dalan tek yırtıcı kuş olarak bilinir. Suya dalışı esnasında balığı pençeleriyle yakalayan balık kartalının menüsünde kurbağa, yılan gibi besinler bulunsa da isminden de anlaşılacağı üzere ana öğünü balıktır. Üremek için genellikle Avrupa Kıtasını tercih etseler de dünyanın bir çok bölgesinde görülürler.

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