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Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaralı kızıl şahin bulan bir vatandaş, şahini tedavisinin yapılması için ekiplere teslim etti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaralı kızıl şahin bulan bir vatandaş, şahini tedavisinin yapılması için ekiplere teslim etti.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesinde bir vatandaş bulduğu yaralı kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Teslim alınan kızıl şahin, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilite ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.


Kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

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