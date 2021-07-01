Yaralı bulunan Puhu tedavi altına alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.

Kanadında yaraları olan ve uçma güçlüğü çeken yaralı Puhu, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı puhu gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine ekipler tarafından alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Puhu kuşu

Baykuş ailesine mensup olan puhu kuşu geniş kanat açıklığı ve iri yapıları ile kolay ayırt edilebilirken sessiz uçuşları ve gece görüşleri ile sadece karada değil havada da avlanabilirler. Avlanma yelpazesi o kadar geniştir ki avlanma listesinde neredeyse tüm küçük canlılar yer alır.