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Yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Kayseri’de yaralı bulunan şahin, tedavisi yapılması için görevlilere teslim edildi.

Kayseri'de yaralı bulunan şahin, tedavisi yapılması için görevlilere teslim edildi.


Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Avcılar Derneği tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavisi yapılması için Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Saçma ile yaralandığı belirlenen şahin, tedavisinin yapılması için hayvanat bahçesindeki veterinerlere teslim edildi. Yaralı şahin tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal hayata bırakılacak.

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