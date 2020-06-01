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Yaralı bulunan yaban keçisinin tedavi süreci başladı

Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Arpalık Mevkiinde bir çoban tarafından bulunan hasta ve yürüme güçlüğü çeken yaban keçisi, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak Kayseri’ye getirilip Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Birimine sevk edildi.

Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Arpalık Mevkiinde bir çoban tarafından bulunan hasta ve yürüme güçlüğü çeken yaban keçisi, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak Kayseri'ye getirilip Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Birimine sevk edildi.


Veteriner hekimlerce gebe olduğu tespit edilen yaban keçisinin yaklaşık 15 gün içerisinde doğum yapacağı belirtildi. Yaban keçisinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yine ekiplere teslim edilerek, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki doğal ortamına bırakılacak.


Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yaban keçileri hakkında yapılan açıklamada, “2003 yılı sayımında sayıları 24 olan yaban keçisi kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi alandaki denetimlerin artması ve 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde, 2019 yılı sayımlarında yaban keçisi popülasyonu bin 228 olarak belirlendi” açıklaması yapıldı.

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