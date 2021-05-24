Yaralı Çobanaldatan için tedavi süreci başladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan çobanaldatan, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken yaralı çobanaldatan Milli Park ekiplerince teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımı için teslim edildi. Yaralı çobanaldatan gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine Milli Park ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi.

Çobanaldatan kuşu

Yuvalarını yerde yapan Çobanaltadan kuşları avlarını da gece uçarken yakalayabilirken havada helikopter gibi asılı kalabilen nadir kuşlardandır. Yuva yapmak için kuru ve temiz zeminlere ihtiyaç duyan çobanaldatan kuşlarının ötüşü ise kesintisiz bir hırıltı şeklindedir. Yaralı bir kuş gibi davranma özelliği yerel hikâyelere konu olmuştur. Yaralı gibi davranan bir çobanaldatan peşinden giden bir çobanının geri döndüğünde sürüsünün kurtlar tarafından yendiği rivayet edilir.