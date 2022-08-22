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Yaralı dağcının imdadına JAK yetişti

Erciyes’e tırmanış yaptığı sırası da düşerek yaralanan dağcının imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.

Erciyes'e tırmanış yaptığı sırası da düşerek yaralanan dağcının imdadına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdiği sırada düşerek yaralanan E.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dağcı E.K. 'ya Çobanini kamp alanında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK Timleri tarafından ulaşıldı. Yaralı dağcı E.K. bölgede bulunan ANDA Arama Kurtarma ekiplerinin de yardımıyla Tekirkapı bölgesindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.


Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

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