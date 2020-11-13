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Yaralı kartal ve kızıl şahin tedavi altına alındı

Yeşilhisar ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin ve Niğde’de bulunan kaya kartalı Kayseri’de tedavi altına alındı.

Yeşilhisar ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin ve Niğde'de bulunan kaya kartalı Kayseri'de tedavi altına alındı.


Yeşilhisar ilçesinde, Yeşilhisar Belediyesi Zabıta Amiri tarafından bulunan kızıl şahin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Niğde il merkezinde vatandaşlar tarafından bulunan kaya kartalı da yine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Açlıktan ve susuzluktan yorgun düşen hayvanlar ekipler tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekimlere teslim edildi.


Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, 7/24 gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirterek, yaralı kızıl şahin ve kartalın tedavilerinin ardından doğal hayatlarına bırakılacaklarını bildirdi.

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