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Yaralı kerkenez kuşuna yardım eli

Kayseri’nin Develi ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan kerkenez kuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı şekilde bulunan kerkenez kuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Kanadında yaraları olan ve uçma güçlüğü çeken yaralı kerkenez, milli park ekiplerince teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı kerkenez kuşunun gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.


Doğangiller familyasına ait ve yırtıcı bir kuş türü olan kerkenez kuşunun menüsünde genellikle küçük kemirgen türleri, yılanlar ve genellikle küçük kuş türleri bulunmaktadır. Keskin gözleri ve maharetli uçuşuyla av konusunda çok sıkıntı yaşamazlar. Ülkemizin neredeyse tamamında görülebilmektedirler.

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