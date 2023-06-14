Yaralı kerkenez kuşuna yardım eli

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bulunan kerkenez kuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken kerkenez kuşu ekipler tarafından teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.

Yaralı kuş, gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.