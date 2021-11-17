Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Pınarbaşı ilçesinde kanadından yaralı şekilde bulunan şahin, Milli Park ekipleri tarafından teslim alındıktan sonra, Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.

Kızıl şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine Milli Park ekipleri tarafından teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.