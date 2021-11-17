İhlas Haber Ajansı

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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Kayseri Çevre Koruma Jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Pınarbaşı ilçesinde kanadından yaralı şekilde bulunan şahin, Milli Park ekipleri tarafından teslim alındıktan sonra, Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.


Kızıl şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine Milli Park ekipleri tarafından teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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