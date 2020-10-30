Yaralı Kızıl Şahin ve Atmaca tedaviye alındı

Kayseri'de vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ve Develi İlçesi Sindelhöyük Mahallesinde bulunan Atmaca, tedavi ettirilmek üzere Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevli ekiplerine teslim edildi.

Kayseri ile Develi'de bulunan ve uçma güçlüğü çeken atmaca ve Kızıl Şahin, tedavi ettirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı atmaca ve şahin kuşları tedavi ve bakımının ardından Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevli ekipleri tarafından teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.