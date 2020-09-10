İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı köpek belediye ekiplerince hayvan hastanesine yetiştirildi

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde araç çarpması sonucunda yaralanan yavru köpek, belediye ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne yetiştirildi.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde araç çarpması sonucunda yaralanan yavru köpek, belediye ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne yetiştirildi.


Felahiye ilçesine bağlı Büyük Toraman mahallesinde araç çarpması sonucunda yavru bir köpeğin ön bacağı kırıldı. Duyarlı bir vatandaşın Felahiye Belediyesi'ne getirdiği yavru köpek, belediye ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne ulaştırıldı.


Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, “Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren duyarlı vatandaşımıza ve personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.