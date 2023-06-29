Yaralı kurbanlığa polis şefkati

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahibinden kaçarken otomobil çarpması sonucu yaralanan kurbanlık keçiye, polis ekipleri elleriyle su içirdi.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, sahibinden kaçan kurbanlık keçi yoldan geçerken otomobil çarpması sonucunda yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı keçiyi sıcaktan korumak için ağaç gölgesine alan polis ekipleri, yarı baygın ve susamış olan hayvana elleriyle su içirdi.

Daha sonra Melikgazi Belediyesi Hayvan Ambulansı'na taşınan keçi, tedavi altına alınmak üzere götürülürken, polis ekiplerinin yaralı hayvana su verdiği anlar da kameralara yansıdı.