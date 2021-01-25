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Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Kayseri’de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Kayseri'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.


Bünyan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu, tedavisinin ve bakımının yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kanadından yaralanan ve uçma güçlüğü çeken puhu kuşu Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.


Tedavisi tamamlanacak olan puhu kuşu yeniden doğal yaşam hayatına bırakılacak.

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