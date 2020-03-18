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Yaralı şahin bulundu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde belediyede görevli Zabıta Amiri Şahin Kılınçlı tarafından yol kenarında yaralı şahin bulundu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde belediyede görevli Zabıta Amiri Şahin Kılınçlı tarafından yol kenarında yaralı şahin bulundu.


Şahin Kılınçlı bulduğu şahini, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Kanadında saçma izleri bulunan ve uçma güçlüğü çeken yaralı şahin Milli Park ekiplerince teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi.


Yaralı şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından ekiplerce teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

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