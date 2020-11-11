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Yaralı şahin emin ellerde

Kayseri Yeşilhisar İlçesi Güzelöz Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Uçma güçlüğü çektiği anlaşılan yaralı şahin ekiplerce teslim alındıktan sonra hızlıca Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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