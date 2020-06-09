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Yaralı şahin ve yavru karga korumaya alındı

Kayseri’de vatandaş tarafından bulunan yavru kartal ve yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

Kayseri'de vatandaş tarafından bulunan yavru kartal ve yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.


Argıncık Mahallesinde vatandaş tarafından bulunan yavru karga ve Develi İlçesinde bulunan kanadından yaralı şahin gerekli tedavi ve bakımları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Milli Park ekiplerince teslim alınan yaralı ve bakıma muhtaç kuşlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi. Tedavileri tamamlanan kuşların yine Milli Park ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.

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