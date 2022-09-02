Yaralı yaban tavşanı tedavi altına alındı

Kayseri'de araç çarpması sonucu ayağı kırılan ve yaralanan yaban tavşanı tedavi altına alındı.

Erciyes Dağı Hacılar ilçesi mevkiinde vatandaşlar tarafından yol kenarında ayağı kırık vaziyette bulunan yabani tavşan, gerekli tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevli personeline teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner ekime götürülen tavşanın röntgeni çekilerek ilk muayenesi yapıldı. Yaklaşık 1 ay sonra durumunun iyi olacağı belirtilen yabani tavşan iyileştikten sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.