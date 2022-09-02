İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı yaban tavşanı tedavi altına alındı

Kayseri’de araç çarpması sonucu ayağı kırılan ve yaralanan yaban tavşanı tedavi altına alındı.

Kayseri'de araç çarpması sonucu ayağı kırılan ve yaralanan yaban tavşanı tedavi altına alındı.


Erciyes Dağı Hacılar ilçesi mevkiinde vatandaşlar tarafından yol kenarında ayağı kırık vaziyette bulunan yabani tavşan, gerekli tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevli personeline teslim edildi.


Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner ekime götürülen tavşanın röntgeni çekilerek ilk muayenesi yapıldı. Yaklaşık 1 ay sonra durumunun iyi olacağı belirtilen yabani tavşan iyileştikten sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.