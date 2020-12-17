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Yaralıları bıraktı, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yan yattı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir minibüs yan yattı. Kazaya karışan diğer aracın şoförü, arkadaşlarına yardım etmeye çalışanlara, "İnsan bir önüne bakar" diye kızdı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunun Dadaloğlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında plakası alınamayan bir minibüs ile 44 ABJ 185 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, araçtan çıkanlar arkadaşlarını da kurtarmaya çalıştı. Bu sırada 44 ABJ 185 plakalı otomobilin sürücüsü minibüsün yanına gelerek, "İnsan bir önüne bakar değil mi önüne?" diye tepki gösterdi. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı sürücü, "Yahu benim hayatım tehlikede" diye konuştu.


Kazada yaralananlar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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