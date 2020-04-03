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Yardım ödemeleri vatandaşların adreslerinde yapılıyor

PTT ve banka önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar çerçevesinde yardım paraları vatandaşların adreslerinde yapılıyor.


Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri başlamış ve vatandaşlar PTT ile banka kuyrukları önünde yoğunluk yaşanmasına neden olmuştu.


Sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve yoğunluk nedeniyle korona virüs salgınının yaşanmaması için yardım paralarının vatandaşların adreslerinde yapılmasına karar verildi. Verilen karar sonrasında PTT dağıtıcıları, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve kolluk kuvvetler ile bekçilerin eşliğinde vatandaşların yardım paraları adreslerinde teslim ediliyor.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da uygulamayı kendi sosyal medya hesabından, "Vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardım ödemeleri,görevlilerimiz tarafından PTT merkezleri ve bankalar önünde beklememeleri için evlerinde yapılıyor" mesajı ile paylaştı.

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