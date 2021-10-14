Yarış atı taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yarış atı taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Mahallesi Kuzey Çevreyolu bağlantısı mevkide meydana gelen kazada, yarış atı taşıyan 16 U 0609 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Hilal Bikeç (50) ve Fatih Çelik (35) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan B.F. de (30) yaralandı.

Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, cenazeler de olay yerindeki incelemelerinin ardından morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.