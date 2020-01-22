Yarıyıl tatilinde temiz, güvenli ve donanımlı parklar çocukları bekliyor

Mustafa Palancıoğlu, okulların yarı tatil olması ile birlikte yaklaşık 127 bin öğrencinin tatile başladığını ve belediye olarak çocuklara tahsisli parkların hazır hale getirildiğini söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 666 ayrı park bulunduğunu bu parklardan 265'nin çok amaçlı ve büyük ölçekli olduğunu, her parkta çocuk oyun grubunun bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, parklarda ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunduğunu, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığını kaydetti.

Parklarda çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda oyun oynamalarına imkan tanımak için 184 parkın oyun alanı zemininin tartan veya sentetik çim olarak düzenlendiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitime yaz tatili gelmeden önce belediye olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda bakım ve onarım gerçekleştirdik. Çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile değiştirdik. Spor alanlarında bakım yaptık. Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. 666 parkımız çocuklarımızın hizmetinde. Daha doğrusu 650 parkımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Anne ve babaların da gönülleri rahat olsun.”