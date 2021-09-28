Yasa dışı avcılara ceza

Kayseri'de yasa dışı av yapan 2 avcıya, para cezası kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu farklı noktalarda yaptığı koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak av yaptıkları belirlenen şahısların av esnasında kullanmış oldukları 1 adet ses cihazına ve usulsüz avlanılan 6 bıldırcına el konuldu.

Ayrıca, kaçak avlanan 2 kişiye de 6 bin TL idari para cezası kesildi.