İhlas Haber Ajansı

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Yasa dışı avlanan 7 kişiye ceza yazıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu yaptığı kontrollerde, yasa dışı avlanan 7 ceza yazıldı.



Ekipler tarafından Develi ilçesinde yapılan kontrollerde yasa dışı avlanan 2 kişiye koruma altında olan angıt kuşu avlamaktan, 1 kişiye belgesiz av yapmaktan ve 4 kişiye ava kapalı alanda av yapmaktan idari işlem uygulandı. Ayrıca koruma altında bulunan angıt kuşu avlayanlara tazminat bedeli cezası uygulanırken tüfeğinde takoz bulundurmayan bir kişinin tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

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