Yasadışı Avlananlara 11 bin TL Para Cezası

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu yapılan denetimlerde; Pınarbaşı ve Sarız ilçesi avlaklarında ava kapalı alanda av yapan şahısların vurmuş olduğu 3 adet kekliğe el konuldu. Kaçak av yapan şahıslar hakkında, 7 bin 400 TL idari para cezası, 3 bin 600 TL de tazminat para cezası olmak üzere toplam 11 bin TL para cezası uygulandı.