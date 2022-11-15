İhlas Haber Ajansı

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Yasadışı Avlananlara 11 bin TL Para Cezası

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu yapılan denetimler esnasında yasa dışı av yapan 7 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem düzenlendi.


Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu yapılan denetimlerde; Pınarbaşı ve Sarız ilçesi avlaklarında ava kapalı alanda av yapan şahısların vurmuş olduğu 3 adet kekliğe el konuldu. Kaçak av yapan şahıslar hakkında, 7 bin 400 TL idari para cezası, 3 bin 600 TL de tazminat para cezası olmak üzere toplam 11 bin TL para cezası uygulandı.

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