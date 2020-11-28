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Yasir 1 ay oynayamayacak

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Yasir Subaşı, 1 ay formasından uzak kalacak.


Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında omuzundan sakatlanan Yasir Subaşı'nın durumu belli oldu. Oğulcan Çağlayan ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan, ilk tetkikleri sonrasında köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı 1 ay forma giyemeyecek. Ameliyat olacağı söylenen ancak Kayseri'de yapılan ikinci tetkikler sonrasında ameliyat olmasına gerek görülmeyen Yasir Subaşı'nın tedavisine başlandı. Sol bek oyuncusu Yasir, sarı kırmızılı takımın oynayacağı Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında takımındaki yerini alamayacak.

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