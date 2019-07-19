İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasir Subaşı çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Fenerbahçe’den transfer ettiği Karahan Yasir Subaşı Avusturya kampının 3.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Karahan Yasir Subaşı Avusturya kampının 3.gününde takıma katılarak çalışmalara başladı.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Avusturya kampı devam ediyor. 1.etap kampını Kayseri'de tamamlayan ve ardından Avusturya'ya giden Sarı-Kırmızılılar vizesi 3 gün geç çıkan yeni transfer Karahan Yasir Subaşı kampa gecikmeli katıldı. Vizesi halledilen ve Avusturya kampının üçüncü günü takıma katılan Karahan Yasir, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanlardaki isteği ve hırsı ile dikkat çeken Yasir Subaşı gözünü formaya dikti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.