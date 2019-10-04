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Yasir Subaşı Göztepe maçında yok

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Yasir Karaman Subaşı, Göztepe maçında oynayamayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yasir Karaman Subaşı, Göztepe maçında oynayamayacak.


Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yasir Subaşı, maç kadrosuna alınmadı. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın geçmesi için hafta boyunca gerçekleştirilen tedavi netice vermedi. Dizindeki şişliğin tam anlamı ile geçmemesinden ötürü Yasir, İzmir kafilesine alınmadı.


Bugün sabah tarifeli uçakla İzmir'e giderek kampa giren istikbal Mobilya Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah, Pedro Henrique, sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor, Artem Kravets, Şamil Çinaz, Alpay Çelebi ve Yasir Subaşı yarınki maçta forma giyemeyecek.

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