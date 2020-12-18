İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasir Subaşı idmanlara başladı

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Karahan Yasir Subaşı çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Karahan Yasir Subaşı çalışmalara başladı.


Hes Kablo Kayserispor'da Yasir Subaşı'dan iyi haber geldi. Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan ve sol köprücük kemiği kırılan Yasir Subaşı 3 hafta aradan sonra çalışmalara başladı. Takım arkadaşlarından ayrı çalışan ve düz koşu yapan sol bel oyuncusu birkaç hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.


Yasir Subaşı, "bir futbolcu için en zor olanı sakatlanıp takımdan ayrı kalmak. Bir an önce iyileşip formamı giymek istiyorum. Futbol oynamayı ve formamı giymeyi çok özledim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.